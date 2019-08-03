Пожежі гасять зірками шоу-бізнесу

Велика частина негативної реакції користувачів соцмереж на пожежі пов’язана з нинішніми масштабами загоряння. Багато користувачів в своїх повідомленнях наводять статистику Greеnpeace: «В минулому році Росія втратила в пожежах рекордна кількість лісу за десять років — 1,7 млн га. В цьому році ми вже майже в два рази побили цей страхітливий рекорд!»

Але офіційна статистика не дає аномальних цифр у порівнянні з минулими роками. Насамперед повністю знищеними саме із-за пожеж в 2018 році було 72,9 тис. га лісу (приблизно стільки ж — 72,2 тис. га — було знищено комахами).

Крім того, на 0:00 мск 31 липня у Росії, за даними ФБУ «Авиалесоохрана», діяло 147 лісових пожеж на площі 107,1 тис. га, з якими активно боролися, ще 321 пожежа (площею покриття понад 2,882 млн га) — знаходиться під постійним наглядом», але за ним припинені роботи по гасінню, оскільки «відсутня загроза населеним пунктам і прогнозовані витрати на їх гасіння перевищують прогнозований шкоду, яка може бути ними завдано».

Відповідні показники на 31 липня минулого року нижче, але зовсім не в два рази, особливо якщо дивитися на розмір охопленої вогнем території, — 81 пожежа тушкувався (площа 64 тис. га), 205 перебували на моніторингу (2,4 млн га).

При цьому з початку 2019 року до кінця липня загальна площа всіх зафіксованих лісових пожеж (і не всі ці ліси є знищеними) становить 8,82 млн га. Цей результат не дуже сильно відрізняється від аналогічного періоду минулого року — за сім місяців 2018-го вогнем було порушено 8,4 млн га (за весь минулий рік — 8,67 млн га).