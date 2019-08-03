Канада в торговельній війні США проти Китаю

Конфлікт між китайською компанією Huawei Technologies і урядом США триває понад 10 років тільки у відкритій фазі.

У доповіді Пентагону за 2008 рік рекомендується «обмежити або виключити доступ компанії Huawei до американських інформаційних і мережевих ресурсів… державного або воєнного характеру»

У 2010 році Конгрес США класифікував профільну діяльність IT-гіганта як «небезпечну для національної безпеки США», особливо на території самих США.

У 2012 році Huawei Technologies було заборонено участь у злиттях і поглинаннях американських компаній.

Ефективність американських санкцій можна оцінити за кількома показниками, для наочності номінувавши їх в американській валюті. Стартовий капітал компанії при створенні в 1987 році склав 5.000 (п’ять тисяч) доларів. З 2008 по 2018 рр .. виручка Huawei зросла з 12 до 107 мільярдів доларів. Щорічні інвестиції тільки в науково-технологічні розробки досягли 13.8 млрд. $.

MAGA-адміністрація Білого дому лише переклала конфлікт на нову нестабільну орбіту. Підвищуючи ставки в прямому і переносному сенсі – по медійному, тарифного, політичному і навіть юридичного напряму, але з незмінною метою домогтися від КНР поступок фінансово-торговельного характеру. Саме цій меті було підпорядковано самий гучний арешт минулого року – віце-президента китайської корпорації в канадському Ванкувері.

01.12.2018 канадською поліцією заарештована Мен Ваньчжоу – фінансовий директор і рідна дочка засновника, власника і беззмінного керівника Huawei Technologies Ж. Чжэнфэя. Арешт відбувся на підставі ордера суду Нью-Йорка, згідно з якою китайська компанія підозрюється у співпраці з Іраном. Суть претензій до М. Ваньчжоу варіюється від поставок ІРІ подсанкционных товарів (невідомо яких) до легалізації іранських мільйонів (невідомо чого) і банківського шахрайства – з опорою на публікації агенції Reuters за 2013 рік (?!!)

Десять днів влада КНР сподівалися на розсудливість канадських колег, вплутали в чужий конфлікт на завідомо збиткових для себе умовах. Мен Ваньчжоу не порушила жодного канадського закону або підзаконного акта, аж до паркування в недозволеному місці. Звинувачення на її адресу варіюються по мірі фабрикації звинувачень. Її затримання супроводжувалася численними процедурними порушеннями і має всі ознаки політичного замовлення від США – причому замовлення надзвичайно егоїстичного по відношенню до канади!

Зрозуміло, представники Оттави відмовляються визнавати власне лакейство. Розповідають про незалежну системі правосуддя, поділ влади та інших ідеалістичних міражі. Проте влада США вустами трьох провідних зовнішньополітичних персон спростовують своїх сателітів – близьких географічно і недалеких інтелектуально.

Радник президента США з національної безпеки, державний секретар США і президент США заздалегідь знали про арешт Мен Ваньчжоу і відкрито віднесли його до активів торговельної війни з Китаєм.

Так діяли ще античні полководці – відправляючи загони легковооруженной піхоти назустріч бойових слонів. Бо будь шкоди наступаючим гігантам коштував більше розтоптаних життів. Приречених піхотинців вербували серед союзних і раніше підкорених племен…

9 грудня 2018 року посол Канади в КНР отримав офіційну заяву китайського уряду в небувало жорстких (як згодом виявилося – дуже продуманих) формулюваннях. Арешт М. Ваньчжоу визначено «безжалісним, беззаконним, безрозсудним і надзвичайно хибним викраденням з серйозними наслідками для канадської сторони у разі відмови звільнити китайського громадянина».

10 грудня 2018 року два громадянина Канади заарештовано в Китаї. Їм пред’явлені звинувачення в шпигунстві, що передбачає тривале слідство за винятком звільнення під заставу.

Реакція канадських властей була схожа з закликом вразити броньованого слона кленовим листом.

Прем’єр-міністр Канади Дж. Трюдо назвав арешт співвітчизників «непередбаченими наслідками торгової війни між КНР і США…» Непередбаченими, really?! Але якщо ви вплуталися в чужу війну гарматним м’ясом, то згубні наслідки слід враховувати!

Глава канадського МЗС Х. Фріланд заявила про «неможливість скасувати видачу підозрюваного по американському запитом», її підтримав міністр юстиції. Хоча за канадським законодавством заборонена видача осіб, чия попередня діяльність не є злочинною у Канаді – а ніяких канадських законів М. Ваньчжоу не порушувала. Міністри застерегли КНР від тиску на Канаду, але тиск тільки починалося.

Кар’єрні дипломати і колишні політики Канади попереджали власне керівництво від суїцидальної васалітету.

25 січня ц. р. канадський посол в КНР зазначив, що «американський відмова від екстрадиції віце-президент Huawei – варіант, найкращий для Канади». На наступний день Дж. Маккаллум був звільнений за наполяганням прем’єр-міністра Трюдо, новий досі не призначено. Як посол, так і прем’єр-міністр.

За минулі місяці влада Китаю заборонила поставки канадського ріпакової олії (каноли) і свинини на сотні мільйонів доларів. Пригрозили куди більш серйозними покараннями за відмову від китайського обладнання для мереж 5G в Канаді – і відмови таки не сталося. Посли обох країн відкликані, діалог заморожений, міждержавні відносини розтоптані. Китай припинив спроби контактувати з політиками Канади – який сенс вмовляти підневільних піхотинців?!

Одним з підсумків червневого саміту G-20 в Осаці стало пом’якшення американо-китайського торгового суперництва і повернення компанії Huawei Technologies на американський ринок. Відновлено постачання комплектуючих з США на заводи Хуавей в Китаї. Нехай з обмеженнями і під пильним наглядом – але Канаді залишається спостерігати над розбитим коритом власної політики! Жодна західна країна не приєдналася до наскокові кленових піхотинців, не проявила солідарності, не допомогла рішучих справою або хоча б підбадьорливим словом.

Залишається процитувати колишнього прем’єр-міністра Канади Ж. Кретьєна: «США зіграли з нами злий жарт… нас змусили заарештувати громадянку КНР, наших фермерів і виробників м’яса поставили під удар… необхідно скасувати екстрадицію для розморожування відносин Китаїм…»

Залишається здивуватися активності діючих влади розвиненою канадської демократії, набивающих гулі і синці на граблях чужої війни, крадуть чужі каштани вигод з чужого конфліктного полум’я з образою на власні опіки.

Залишається порекомендувати нинішньому прем’єру згадати, яку політику проводив його рідний батько – П’єр Еліот Трюдо, прем’єр-міністр Канади з 1968 по 1979 рр.

Трюдо-старший прагнув до зменшення залежності від США у військово-політичному і економічному відношенні, розвивав зв’язки з СРСР і встановив дипломатичні відносини з… Китайською Народною Республікою! Донині його шанують як самого видатного канадського державного діяча і вважають «батьком сучасної Канади».

Залишається побажати якнайшвидшого звільнення всім людям, втягнутим у політизовані арешти. І нагадати про простоті розставання з продовольчими ринками і складнощами повернення на них.

Російські виробники свинини вже ведуть переговори про нарощування поставок в КНР.

Канадські представники бояться попросити американських «союзників» скасувати запит на погіршення відносин з КНР – і тому продовжують нести втрати юридичного, політичного, торговельного та іміджевого характеру.

Забуваючи про те, що для стратегії MAGA канадські жертви були, є і будуть тактичної дрібницею в скарбничці американських досягнень.