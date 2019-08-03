З’явилося відео, як побіжний суддя Чаус з охороною гуляє по Кишиневу

Молдавським журналістам вдалося зняти на відео збіглого українського суддю Миколу Чауса, який гуляв по вулицях Кишинева. Відео опубліковане на YouTube.

Можна помітити, що Чаус був захоплений зненацька під час розмови по мобільному телефону, стоячи на вулиці. Разом з ним перебував охоронець.

Коли побіжний суддя побачив, що його знімає журналіст, різко розвернувся і пішов в іншу сторону. На запитання кореспондента відповідати він також не став.

Відео: YouTube/Країна.ua

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю Чауса в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 150 тисяч доларів, які знайшли у двох скляних банках. Одну з них суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ і дала згоду на затримання та арешт судді. З 11 листопада 2016 року Чаус перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Відразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що вимагатиме видачі Україні для проведення досудового розслідування у відповідності з законодавством. На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді спрямовані молдавській стороні.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнив Чауса від посади судді Дніпровського районного суду міста Києва, оскільки 1 вересня 2016 року у судді закінчився відпустку, однак після цього він на роботі не з’являвся.