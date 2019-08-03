«Щоб доступ був»: про що домовився Кличка з Фірташем у Відні

На зустрічі мера Києва Віталія Кличка, Дмитра Фірташа, Петра Порошенка та Сергія Льовочкіна у Відні перед виборами 2014-го не підписували жодних документів.

Кличко з Фірташем говорили про підтримку в ЗМІ, про це заявив голова столиці в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Я не приховую, що як політик я спілкувався з ним. Не секрет, що ми живемо в країні, в якій ключові медіаресурси сконцентровані в руках кількох людей. І я не приховую, що спілкувався і звертався за підтримкою до медіаресурсів всім представникам так званого великого бізнесу. Щоб доступ був. В українській політиці, на жаль, медіаресурси мають велике значення. На цю тему я і говорив», — зазначив Кличко.

Мер Києва назвав маніпуляцією заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана про те, що на цій зустрічі підписали документ, завдяки якому Кличко став головою КМДА.

«Головою КМДА, згідно з роз’ясненнями Конституції, президент зобов’язаний призначити людину, яка виграла вибори мера. І пан Богдан показав указ за підписом про призначення мене головою КМДА, але «забув» показати якісь документи і підписи, про яких він стверджує», — підкреслив Кличко.

Мер Києва Віталій Кличко просить Національне антикорупційне бюро перевірити заяву глави Офісу президента Андрія Богдана. Там йдеться про підкуп в його інтересах.