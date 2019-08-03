Заводи Коломойського через суд домоглися пільгових тарифів на електроенергію

“Нікопольський завод феросплавів”, “Запорізький завод феросплавів”, “Покровський ДЗК”, “Марганецький ГЗК” і “Дніпроазот”, контрольовані олігархом Ігорем Коломойським, домоглися судового рішення, що встановлює пільгові тарифи на електроенергію.

Про це йдеться в Ухвалі Окружного адміністративного суду міста Києва від 1 серпня 2019 року, передає “Депо”.

“Змінити забезпечувальну світові: зупинити дію Постанов НКРЕКУ від 07.06.2019 року №954” Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП “Укренерго” на II півріччя 2019 року” та №955 “Про встановлення тарифу на послуги диспетчерського управління ДП “Укренерго” на II півріччя 2019 року по відношенню до акціонерного товариства “Нікопольський завод феросплавів”, ВАТ “Запорізький завод феросплавів”, АТ “Покровський ДЗК”, АТ “Марганецький ГЗК” і АТ “Дніпроазот”, – йдеться в постанові суду. Як раніше повідомлялося, феросплавні заводи Коломойського через суд призупинили дію тарифу “Укренерго” на липень чим повністю заблокували виплати за “зеленим” тарифом.

Повторний ж позов щодо аналогічних тарифів на серпень суд не задовольнив, після чого адміністрація заводів привезла до Києва близько тисячі працівників, які провели мітинги біля “Укренерго” і НКРЕКУ з вимогою встановити пільгові тарифи для своїх підприємства. Як повідомляли ЗМІ, робочим платять за участь у мітингу з 600 грн на добу.