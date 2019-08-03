22-річна онука Роберта Кеннеді померла від передозування наркотиками

У США померла 22-річна Сірша Кеннеді-Хілл, внучка колишнього генерального прокурора і сенатора Роберта Кеннеді, молодшого брата 35-го президента США Джона Кеннеді.

Про це повідомляє The New York Times.

1 серпня тіло дівчини знайшла її бабуся в сімейному особняку в Массачусетсі. За попередньою інформацією, вона померла від передозування наркотиками. Офіційна причина смерті встановлюється.

“Наші серця розбиті втратою нашої улюбленої Сирши”, — йдеться в заяві сім’ї Кеннеді. За даними ЗМІ, раніше Сірша зізнавалася, що страждає від депресії і бореться з психічними захворюваннями. В американських медіа вже говорять про сімейне прокляття: Джон Кеннеді і його брат Роберт були вбиті; Джо Кеннеді, молодший син Джон та Жаклін Кеннеді, загинув в авіакатастрофі.