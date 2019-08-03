В Україні впали ціни на бензин: що сталося

В Україні АЗС за останній місяць знизили ціни на бензин більш ніж на 1,3 гривні.

В результаті В перші дні серпня заправити повний бак на 48 літрів бензином А-95 коштуватиме на 64 гривні дешевше, ніж місяць тому.

Зокрема, ціна на пальне станом на 2 серпня впали так:

А-95+ – мінус 1,23 гривні;

А-95 – мінус 1,34 гривні;

А-92 – мінус 1,35 гривні;

Дизпаливо – мінус 1,35 гривні;

Автогаз – мінус 1,14 гривні.

При цьому експерти відзначають, що тенденції до зростання цін на різні види бензину та дизпаливо немає.

Зокрема, аналітик консалтингової компанії UPECO Олександр Сіренко вважає, що потенціал для зниження цін на пальне залишається в межах однієї-двох гривень.

«Якщо дизель в опті можна купити за 21 гривню, то на заправках він – по 28. Я не пам’ятаю, щоб так довго трималася така націнка. П’ять гривень – це стеля, а зазвичай, у середньому – три-чотири гривні. Коли роздріб не реагує на провал в опті, то це дуже дивно», – резюмував він.

До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином може змінитися і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники.

Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок. Щоправда, продавці часто не поспішають коригувати цінники – запас «міцності» становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще при старому курсі.