Прихована небезпека: які звичні продукти можуть привести на лікарняне ліжко

Перш ніж відправитися в продуктовий магазин, рекомендуємо ознайомитися з цим списком. Однозначно ви знайдете продукти, які звикли їсти. Однак їх брати краще не варто, адже вони можуть привести до проблем зі здоров’ям.

Оселедець в пластиковій упаковці

Більшість видів оселедця, упакованого в пластик, зберігаються підозріло довго. У складі такої закуски ви можете знайти уротропін, який ховається під найменуванням Е239. Він заборонений у багатьох країнах через свої канцерогенні властивості. До того ж його поїдання загрожує алергічними реакціями на шкірі.

Каша в пакетиках

Продукт ще залишається популярним серед людей, кому потрібно заощадити час. На сніданок дуже зручно заварити таку кашу і швиденько вжити. Однак це може привести на лікарняне ліжко. Вся справа в добавках, які йдуть до каші. Наприклад, солодка полуничка цілком може виявитися не натуральною ягодою, а синтетичною добавкою. Крім того, такий продукт практично завжди містить цукор. А це може обернутися серйозними проблемами зі здоров’ям, наприклад, ожирінням.

Продукти з глутаматом натрію

Деякі продукти містять підсилювач смаку Е-261, він же глутамат натрію. Коли «ешка» потрапляє в мозок, то посилає сигнал, який говорить, ніби організм зараз отримає порцію здорового протеїну. Але насправді це обман, який призводить до збільшення апетиту, тому з’їсти більше, ніж потрібно вкрай просто. У числі побічних ефектів також головні болі, підвищене потовиділення, зниження зору, задишка. Дуже часто «єшку» кладуть в м’ясні продукти і фастфуд, які нам здаються такими смачними.

Цукрозамінники

Цукрозамінники дуже популярні серед тих, що худнуть і стежать за фігурою людей. Але насправді від такого продукту немає ніякої користі, а ось шкоду можна заподіяти істотну. Справа в тому, що він провокує відчуття голоду. В результаті всі скинуті калорії можна махом повернути після того, як вип’єш чай з цукрозамінником. До того ж всього одна таблетка може збити з пантелику організм, через що він буде погано засвоювати вуглеводи.

Вершкове масло

Мова йде тільки про олію, жирність якої нижче 82,5%. Такий варіант готується за допомогою транс-жирів, що робить продукт не найбезпечнішим. Так, таке вершкове масло менш калорійне, але повністю організмом не засвоюється, а осідає на стінках судин. Самий плачевний підсумок – інфаркт або інсульт.

Малосолона ікра

Ікра улюблена всіма – і дорослими, і дітьми. Але ось проблема в термінах зберігання. Як і у випадку з оселедцем, в неї можуть додавати канцероген уротропін. А іноді від ікри залишається одна лише назва. Тому подібний продукт може бути вкрай небезпечний для здоров’я.

Кукурудзяні палички

Цей продукт люблять багато, але от невдача – він може бути не найбезпечнішим через цикламат натрію в складі. Це підсолоджувач, який заборонений в США. Вся справа в тому, що він викликає набряклість, збільшуючи навантаження на нирки. Тому варто подумати, перш ніж брати такий продукт в магазині.

: МедікФорум