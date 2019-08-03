Ситуація на фронті: окупанти посилили обстріли, є поранені

За даними прес-центру ООС, 2 серпня ворог десять разів порушував режим припинення вогню. Збройні формування РФ та її найманці обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив чотири обстріли позицій Об’єднаних сил:
поблизу НОВОСЕЛІВКИ ДРУГОЇ – з ручного протитанкового гранатомету;
двічі поряд БОГДАНІВКИ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
околиці ПАВЛОПІЛЯ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 6 разів:
двічі неподалік НИЖНЬОТЕПЛОГО – з великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу СВІТЛОДАРСЬКА – з великокаліберного кулемету;
два рази поряд ПІВДЕННОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.
Від початку поточної доби ворог два рази обстріляв позиції Об’єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив два обстріли позицій Об’єднаних сил:
неподалік КРИМСЬКОГО – зі стрілецької зброї;
поряд МАЙОРСЬКА – з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.
Раніше стало відомо про те, що окупанти всупереч забороні знов посилили обстріли.
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