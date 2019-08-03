Епопею з «звільненням» Богдана описали коротким яскравим віршем

У мережі триває обговорення самої гучної новини цих днів — потрапив у відкритий доступ фрагмента заяви про відставку глави Офісу президента України Андрія Богдана.
Головний редактор газети «Факти і коментарі» Олександр Швець описав ситуацію по-своєму, запропонувавши «кадрову» варіацію на тему листа Онєгіна до Тетяни.
«У світлі останніх подій навіть пушкінське лист Тетяни до Онєгіна сприймається з яким-то «кадровим» відтінком… Чомусь.
«Я до вас пишу. Чого ж боле?
Що я можу ще сказати?
Тепер я знаю, в вашій волі
Мене з роботи звільняти.
Але ви, до моєї щасливої долі
Хоч краплю гумору зберігаючи,
Ви не звільните мене…», — написав журналіст.