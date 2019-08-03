Епопею з «звільненням» Богдана описали коротким яскравим віршем

У мережі триває обговорення самої гучної новини цих днів — потрапив у відкритий доступ фрагмента заяви про відставку глави Офісу президента України Андрія Богдана.

Головний редактор газети «Факти і коментарі» Олександр Швець описав ситуацію по-своєму, запропонувавши «кадрову» варіацію на тему листа Онєгіна до Тетяни.

«У світлі останніх подій навіть пушкінське лист Тетяни до Онєгіна сприймається з яким-то «кадровим» відтінком… Чомусь.

«Я до вас пишу. Чого ж боле?

Що я можу ще сказати?

Тепер я знаю, в вашій волі

Мене з роботи звільняти.

Але ви, до моєї щасливої долі

Хоч краплю гумору зберігаючи,

Ви не звільните мене…», — написав журналіст.