Український паралімпієць встановив світовий рекорд

Український паралімпієць Олег Іваненко переплив Ла-Манш і встановив світовий рекорд. За 18 годин безперервного запливу він подолав 62 кілометри.

«Є рекорд світу! Ла-Манш покірний! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже вдвічі більше, ніж передбачалося, якби ми пливли прямим курсом. Але із-за сильної течії і вітру довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена довжина запливу», – повідомив рекордсмен на своїй сторінці в Facebook.

Попередньо узгоджений план передбачав, що Олег Іваненко за добу на плаву подолає Ла-Манш (32 кілометри по прямій) з англійської берега до французького. Весь час запливу спортсмена супроводжувала його команда, яка контролювала стан Іваненко. Заплив розпочався о 12:00 1 серпня і завершився близько 6:00 2 серпня.