«Шлях корупції – це помилка»: Потураєв розповів, як депутатів відучать від хабарів

У коментарі виданню «Лівий берег» політтехнолог та медіа експерт Микита Потураєв заявив, що президентська партія «Слуга народу» має намір домагатися такого показника культури в політсилі, яка не дозволить парламентаріям бути корумпованими, так як шлях корупції є помилковим.

«Не дарма ж я сказав, що святих немає. Застосовуючи батіг лояльності, теж не доб’єшся. А пряники нам нема з чого готувати – у нас немає олігархічних грошей. Так що ми будемо працювати над тим, щоб була така внутрішньополітична культура. Звичайно, коли ти на власні очі вперше в житті бачиш мільйон доларів кешем — це справляє велике незабутнє враження», – пояснив він. Також Потураєв пояснив, що в партії «Слуга народу» допускаються виключно немонетарні заохочення, тому що вони не мають грошей на щомісячні зарплати в 10 тис. доларів.

«У зв’язку з цим потрібно створювати нематеріальні мотивації. У нашому випадку — це дати людині перспективу. Цінності важливі. Отримати можна не тільки посаду, можна отримати знання, які в результаті конвертувати в доходи. Я з вами тут сиджу не тому, що я такий гарний, а тому що вчуся все життя і чого варта у своїй професії», – розповів Потураєв.