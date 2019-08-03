«Як тільки зник Порошенко»: Бужанський розповів про велике кохання колишнього гаранта до СРСР

Відомий блогер і обраний депутат від президентської партії Максим Бужанський на своїй сторінці в Facebook написав, що останнім часом помічає дуже цікаві речі. У його стрічці більше немає шквалу привітань від служити в ВДВ, який був у минулому і позаминулому році.

«Ні, звичайно хтось когось вітає, але це вже саме привітання мали або мали відношення, а не протест. Коли всі, хто вмів натиснути кнопку, постили і репостили парашути. Пояснення у мене одна, і просте, як двері. Як тільки з порядку денного зник Порошенко зі своєю нав’язуваної щосили парадигмою, всі в якійсь мірі повернулися до звичайного погляду на життя», — вважає Бужанський. За його словами, в тій звичайному житті радянські свята не грали важливу роль, а після розвалу СРСР про них практично забули.

Порошенко навіщо-то оживив все те, що не турбувало довгі роки. Тепер колишній гарант перестав на цьому спекулювати, і українці повернулися до самим звичайним інтересам. Для чого Порошенко намагався популяризувати Радянський Союз, залишається великою загадкою. Мабуть, він сам в ньому застряг.