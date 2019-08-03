Чоловіка вбили з-за гнилих помідорів: подробиці резонансного ПП в Миколаївській області

На Миколаївщині фермер посварився з селянином, який просив у нього овочі безкоштовно. Син фермера завдав незадоволеному селянину смертельний удар, від якого той не прийшов у себе. Нагадаємо, під Києвом у бійці зарізали журналіста.

Інцидент стався на полі. За словами родини вбитого, отримавши відмову в проханні самому вибрати помідори на грядці, їх односелець почав погрожувати фермеру ножем. На цій же версії стоїть і сам фермер.

«Що, не можна з десяток відер? Я: Паша, не можна. Почав на мене лізти: «Я тебе заріжу», — стверджує чоловік у коментарі ТСН.

Розбороняти забіяк кинулися свідки інциденту. Конфлікт вдалося погасити, однак згодом син фермера і незадоволений селянин зчепилися у місцевого бару. При цьому в сім’ї загиблого стверджують, що це фермер прислав свого сина до бару і той почав бійку.

«23-річний хлопець відштовхнув чоловіка, той впав на землю і перестав подавати ознаки життя. Тіло направлено на судмедекспертизу, після якої буде встановлена остаточна причина смерті», — прокоментувала інцидент прес-офіцер ГУ НП в Миколаївській області Антоніна Лашта.

У той же час місцеві жителі стверджують, що це не перша бійка за участю сина фермера, і той нібито завжди виходить безкарним.

Наразі чоловіка затримали. Йому інкримінують нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Зазначимо, що за останній час саме фермери ставали жертвами нападу, в т. ч. озброєних грабіжників. Так, зовсім нещодавно у Запорізькій області шукали озброєних зловмисників, що напали на будинок фермера і пограбували його під страхом смерті. Інцидент стався в селі Долинське Мелітопольського району пізно ввечері 27 липня. А в квітні в Київській області жорстоко вбили 42-річного директора фермерського господарства «Тризуб» Олега Коломійця. Він був застрелений на сходах біля входу в будинок.