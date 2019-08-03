“Хвилюватися не потрібно”: Кличко запевнив киян в безпеки пішохідного моста на Труханів острів

Пішохідний міст на Труханів острів – безпечний для пішоходів.

Про це стало відомо з повідомлення на сайті мера Києва Віталія Кличка.

“Загрози для людей, які ходять по пішохідному мосту на Труханів острів, немає. Хвилюватися не потрібно”, – сказав Кличко, коментуючи ситуацію з обвалом залізобетонної плити-противаги на одній з опор моста.

Він зазначив, що фахівці обстежують місце пошкодження і дадуть оперативні висновки щодо відновлення конструкції.

Мер Києва нагадав, що в столиці сьогодні 75 мостів в передаварійному стані, 3 – в аварійному. І підкреслив, що в оновлення застарілої інфраструктури міста гроші не вкладали десятиліттями. Тому сьогодні влада ремонтує об’єкти, які найбільше цього потребують.

Так, ремонтні роботи тривають на мосту через Русанівську протоку, на Південному мосту, до кінця року планується завершити будівництво Шулявського шляхопроводу, триває і будівництво Подільсько-Воскресенського моста. У планах – до кінця 2020 року відкрити автосполучення цим мостом.