Названо найнебезпечніші для здоров’я професії

Фахівці назвали професії, представники яких частіше страждають від болю в серці. Шведські вчені відстежили історію хвороб понад 13 тисяч волонтерів і прийшли до висновку, що секретарі, водії та медсестри – небезпечні для життя професії.

Шведські вчені разом з професорами з каліфорнійських університетів в Сан-Франциско і Лос-Анджелесі проводили дослідження і вивчали історії хвороб понад 13 тисяч респондентів, які не мали серцевих захворювань, але займали одну з вищезгаданих посад.

Дослідження показали, що в 48% випадків у піддослідних виявляли фібриляцію передсердь або миготливу аритмію. Порушення роботи серцебиття було викликане стресом. Стан волонтерів так само характеризували слабкістю, втомою, запамороченням і задишкою, що може привести до інсульту і смертельного результату.

Експерти застерегли, що в групі ризику знаходяться ті, хто відчуває постійний стрес на робочому місці, а також люди, в чиї обов’язки входить постійний контроль над робочим процесом.

: «Країна здоров’я»

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