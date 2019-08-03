З Русанівській протоки в Києві дістали тіло чоловіка

У п’ятницю, 2 серпня, з Русанівської протоки в Києві рятувальники дістали тіло чоловіка. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ ГСЧС в Києві.

“2 серпня, о 10:37 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що в Дніпровському районі столиці на Русанівській протоці напроти вулиці Микільсько-Слобідська знаходиться тіло людини”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на відстані 5 м від берега на поверхні води було виявлено тіло потопельника чоловічої статі.

Рятувальники за допомогою надувного човна доставили тіло до берега і передали працівникам поліції.

Зараз обставинами трагедії займаються правоохоронні органи.

Нагадуємо, 28 липня в Пущі-Водиці в Києві з місцевого ставка Горащиха рятувальники витягли тіло молодого чоловіка. 22-річний хлопець потонув напередодні ввечері при спробі переплисти водойму.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!