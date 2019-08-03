Названо 7 продуктів для виведення шлаків з організму

Експерти назвали 7 продуктів, які виводять шлаки з організму. Серед них виділили капусту і ріпчасту цибулю.

Внаслідок вживання шкідливих продуктів організм отримує величезне навантаження і самостійно не справляється з виведенням токсинів. За словами експертів, зі шлаками відмінно справляється білокачанна капуста. Її листя містять клітковину, корисну для ШКТ, а також сірку, яка ефективно очищає печінку.

Наступним продуктом виявилася ріпчаста цибуля. Амінокислоти, що містяться в овочі, швидко виводять токсини, а також вбирають небезпечні речовини.

Броколі ефективно нейтралізують шлаки, але важливо готувати продукт не в мікрохвильовій печі, так як хвилі руйнують необхідні ферменти. Яблуко має очисні властивості і швидко виводить токсини з організму. Велика кількість вітамінів і флавоноїдів міститься в шкірці фрукта. Насіння льону допомагає не тільки очищати від токсинів, але і сприяє схудненню.

Важливо дотримуватися денної норми води, так як зневоднення негативно впливає на роботу організму. Достатня кількість рідини відмінно справляється з виведенням шлаків. Експерти також відзначили користь базиліка. Рослина містить особливі речовини, терпеноїди, які позитивно впливають на травлення і систему детоксикації.