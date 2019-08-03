Шукаємо човна на дні: російські військові маневри на Балтиці

Кораблі Північного флоту Російської Федерації провели маневри в Балтійському морі з пошуком підводних човнів.

Про це повідомило Міноборони країни-агресора.

Як повідомляється, фрегат Північного флоту РФ «Адмірал Горшков» і великий протичовновий корабель «Сєвєроморськ» відпрацювали в Балтійському морі завдання з пошуку підводних човнів.

«БПК «Сєвєроморськ» і фрегат «Адмірал Горшков» сформували корабельну пошуково-ударну групу для виконання навчально-бойових завдань з пошуку підводних човнів умовного противника в Балтійському морі. Навчання североморцев проходить за маршрутом переходу кораблів з Кронштадта», – йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Екіпажі відпрацювали тактичне маневрування при пошуку підводних човнів, підтримання контакту з підводним човном умовного противника і його умовне знищення за допомогою бортових комплексів протичовнової зброї.

В даний час в Балтійському морі діють кораблі і допоміжні судна Північного флоту. У їх числі – атомний підводний ракетний крейсер «Смоленськ» і ракетний крейсер «Маршал Устінов», великий протичовновий корабель «Сєвєроморськ» і фрегат “Адмірал Флоту Радянського Союзу Горшков», рятувальні буксири МБ-406 і «Микола Чикер», а також багатофункціональний судно тилового забезпечення «Ельбрус», уточнили в МО РФ.

Нагадуємо, винищувачі НАТО часто піднімаються в повітря, щоб розпізнати і супроводити в повітряному просторі країн Балтії російські військові літаки.

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