У Миколаєві військовим видали ордери на квартири

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич вручив ордери на квартири військовослужбовцям Збройних Сил України – Юрію Клімкіну та Сергію Комлику повідомляє АрміяІнформ.

Начальник 203-го Центру підготовки сержантського складу Військово-Морських Сил ЗСУ мічман Юрій Клімкін та головний старшина Корпусу морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ прапорщик Сергій Комлик проживають у Миколаєві з 2014 року. Саме тоді їхні військові підрозділи передислокували на материкову Україну через анексію Криму.

– Завдяки сумлінним платникам податків, які наповнюють міський бюджет, ми можемо сьогодні виконувати державну програму щодо забезпечення житлом військовослужбовців. Це спільна справа для кожного з нас, – наголосив міський голова.

Мічман Юрій Клімкін вірно служить українському народові вже 16 років. Брав участь у миротворчих операціях і міжнародних навчаннях, учасник АТО. Кілька років тому призначений начальником 203-го Центру підготовки сержантського складу Військово-Морських Сил, що в Миколаєві. Центр готує сержантів для всіх військових частин Південного регіону України.

Прапорщик Сергій Комлик у лавах ЗСУ майже 9 років. До анексії Криму служив у 36-й окремій бригаді берегової оборони в селищі Перевальному. З кінця 2014 року є учасником АТО та ООС. Відповідно до службових обов’язків координує роботу сержантського та старшинського складу підрозділів морської піхоти.

Житло для військовослужбовців придбано за кошти міського бюджету в рамках комплексної програми соціального захисту населення «Турбота».

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