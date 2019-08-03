7 ознак, які говорять про проблеми з щитовидною залозою

Занепад сил, підвищена втома і дратівливість, сухість шкіри, біль у тілі – існує ряд ознак, які можуть говорить про те, що з вашою щитовидною залозою не все в порядку.

Втрата енергії. Хвороби щитовидної залози впливають на рівень енергії і настрою. При гіпотиреозі відчуваються занепад сил, хронічна втома, млявість, загальмованість.

Когнітивна слабкість. Збій в нормальних функції щитовидки часто провокує появу ознак, що свідчать про погіршення роботи мозку – людина стає розсіяною, якість її розумової роботи падає, стає важче міркувати.

Зміни в серцебитті. При порушеннях в щитовидці люди можуть помітити, що частота серцевих скорочень зменшується, або, навпаки, серце починає скорочуватися набагато інтенсивніше.

Різка зміна ваги. Відчутний приріст ваги або його втрата за нетривалий час може говорити про підвищений або недостатній рівень гормонів щитовидної залози.

Погіршення шкіри і нігтів. Сильно виражена сухість шкіри і її свербіж нерідко виявляються «говорить» ознакою дисфункції щитовидною залозою. У свою чергу нігті можуть ставати ламкими, також на них виникають об’ємні поздовжні смуги.

Біль. Незрозумілі болі в тілі можуть бути пов’язані з гіпотиреозом.

Озноб і жар. Підвищена мерзлякуватість або ж гіперчутливість до тепла аж до відрази також можуть вказувати на захворювання щитовидної залози, які «ламають» в організмі механізм регуляції температури тіла.

: МедікФорум