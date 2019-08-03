Арестович про Богдана: для США прізвище людини ролі не грає, грає роль – політика, яку веде той чи інший людина

Після інформації про можливу відставку глави Офісу президента Андрія Богдана деякі політичні експерти заявили про те, що це пряма вимога США перед зустріччю Володимира Зеленського та Дональда Трампа, мовляв, якщо Зеленський прощається з Богданом, тоді Вашингтон всіляко підтримує Київ, якщо ж ні, тоді про підтримку можна забути. З такою думкою не згоден політичний експерт Олексій Арестович.

На його думку, американці навряд чи виставляють прямі вимоги до Офісу президента про те, кого і куди призначати. Вони, скоріше, виставляють свої вимоги щодо всієї політики. До того ж, США навряд чи настільки захотіли б себе підставляти.

Арестович зазначив, що США навіть з країнами менш значущими для себе, ніж Україна, так не розмовляють. Вони виставляють червоні лінії на реалізацію певної політики. Якщо, приміром, Богдан реалізує цю політику, не виходить за червоні лінії, тоді можуть підказувати, лобіювати, але, якщо людина переходить межу, то прізвище людини для них ролі не грає.