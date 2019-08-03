У Києві чоловік розстріляв відвідувачів кафе

Невідомий чоловік обстріляв компанію відпочиваючих в одному із закладів Києва. Про це пише Інформатор.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на 3 серпня в Дніпровському районі. Там, за словами очевидця, на чоловіка почала гавкати собака. Це і стало причиною для того, щоб відкрити вогонь. Винний дістав пістолет і почав стріляти по трьом відпочиваючим.

На щастя, всі троє постраждалих живі, проте їх в терміновому порядку доставили в лікарню медики швидкої допомоги. Чоловік витратив 6 патронів, хаотично стріляючи в різні частини тіла людей. За попередньою інформацією, жертв є вогнепальні поранення в області шиї, грудей і інших частин тіла.

Правоохоронці затримали стрілка прямо на місці події. Він перебував у нетверезому стані, а на обличчі були сліди побоїв.