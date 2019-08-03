«Ленін був правий, кажучи про те, що інтелігенція — це г*вно нації»: Російський актор прокоментував скандал навколо Єфремова

Російський актор Стас Садальський відреагував на новий скандал навколо свого колеги Михайла Єфремова. Раніше Єфремова зацькували з-за того, що він спробував заступитися за артиста зі свого театру, якого поліцейські затримали за те, що він спародіював п’яного поліцейського.

На своїй сторінці в Instagram написав Садальський, що Єфремов став єдиним актором, заступившись за свого колегу. На думку Садальського, його колега є справжнім патріотом. «Величезне спасибі і ганьба МВС!!! Заарештували актора театру «Современник» за пародію на п’яного поліцейського. Адже, насправді, те, що менти запроторили артиста за ґрати, говорить тільки про одне: він потрапив в точку. Не розумію, чому тепер більше гніватися — владному свавіллю або владної дурниці? Незрозуміло, чому мовчить театральне співтовариство?», — пише Садальський.

Він підкреслив, що інші артисти мовчать тільки з однієї причини — вони бояться. Садальський пригадав знамениту заяву Леніна, який свого часу казав, що інтелігенція — це г*вно всієї нації. «Міша, браво! А взагалі…, ваша думка про суддю, який впаяв 8 діб катівню…. за сатиру!», — додав артист.