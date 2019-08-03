Рінат Ахметов вирішив зіграти надовго, і відновити свій політичний вплив у країні з допомогою Савіка Шустера — думка

Гліб Вышлинской нагадав, спілкуючись з журналістами видання Новий час. що Рінат Ахметов фактично програв парламентські вибори, оскільки жодна з підтримуваних партій не змогла пробитися в Раду нового скликання. При цьому виконавчий директор Центру економічної стратегії додав, що бізнесмен грає надовго, і хоче повернути собі колишнє політичний вплив з допомогою Савіка Шустера.

Коментуючи повернення в український медіа-простір політичного ток-шоу Савіка Шустера, Гліб Вышлинкий нагадав, що виходити воно буде на телеканалі Україна, що належить Рінату Ахметову. За словами експерта, бізнесмен, по суті, повністю програв парламентські вибори, адже жодна з підтримуваних політичних сил так і не змогла зайти в Раду нового скликання.

У сформованій ситуації Ахметов явно грає надовго. Свій політичний вплив бізнесмен вирішив відновлювати за допомогою перевіреного часом інструменту — політичного ток-шоу Шустера, має ідеальну режисуру. Вишинський також додав, що особисто йому навіть не потрібно дивитися цей продукт. Досить лише переглянути огляди, підготовлені Детектор Медіа, щоб дізнатися, хто з нардепів від «Слуги народу» в фаворі у найбагатшої людини країни.