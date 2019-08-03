«Належить Росії»: у Швейцарії зробили скандальну заяву про Крим

Росія ніколи не погодиться повернути Україні аннексированный Крим, оскільки півострів надто важливий для неї і в цивільному, і у військовому плані.

Таку думку висловив швейцарський журналіст і письменник Крістіан Мюллер, який побував у Криму та поспілкувався з місцевими жителями, в матеріалі для Infosperber.

«Добровільно Севастополь ніколи не повернеться на Україну. І Росія ніколи не віддасть місто Україні: занадто важливі місто і порт як вихід до Чорного моря — цивільний і військовий», – сказано в статті.

Мюллер запевнив, що жителі півострова нібито й самі не захочуть відступити перед натиском влади України, які прагнуть повернути Крим.

На думку журналіста, Севастополь в якомусь сенсі завжди буде належати тільки Росії.

«І не тільки тому, що його збудувала Росія – величний кам’яний місто, повний південного простору, в блакитних бухтах якого товпляться військові кораблі. Севастополь надав дві речі, які в глибині душі священні для Росії. А в місті все ще є щось святе в найглибшому сенсі: це були ворота, через які, згідно з легендою і, можливо, навіть в дійсності, християнство увійшло в Росію», – пояснив він.