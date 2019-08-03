Щорічно в океани скидається 8 млн тонн пластмаси

Середземне море є найбільш забрудненим в Європі, тоді як щільність відходів в ньому подвоїлася за останні 30 років, передає агентство «КазахЗерно.kz».

«У 1990-х роках на квадратний кілометр припадало близько 100 відходів. До 2012 року ця цифра зросла приблизно до 200, а до 2015 року вона досягла свого піку з майже 300 відходів на квадратний кілометр», — сказала дослідник Французького науково-дослідного інституту експлуатації моря Олівія Жериньи, яка є автором 20-річного дослідження по забрудненню Середземного моря.

Цю тенденцію можна пояснити збільшенням виробництва пластмас, а також більш систематичним виявленням морських відходів після прийняття у 2008 році нового законодавства ЄС в галузі морської природоохоронної політики. Для порівняння, у Північному морі щільність сміття становить близько 50 відходів на квадратний кілометр, що майже в шість разів менше, ніж у Середземному морі.

Втім, це збільшення забруднення не повинно викликати подиву. У попередньому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Communications, аналізувалися «поширення і тимчасові тенденції пластмас у світових океанах» в період з 1957 по 2016 рік. У ньому вже тоді підкреслювалося прискорення накопичення пластикових відходів в океанах у 1990-х роках. Торбинки, пляшки, банки, упаковка, мотузки, рибальські мережі, одяг становлять 60% відходів, які утворюють шар на морському дні Середземного моря.

Джерел відходів безліч: комерційні і туристичні човнові прогулянки, рибальство, розведення і вирощування риби, звалища, промислові, або міські райони.

Також забруднені всі глибокі долини з більш високими концентраціями відходів поблизу узбережжя. Велике скупчення сміття спостерігалося поблизу Марселя і на північному сході Корсики.

Щорічно 8 млн тонн пластмаси скидається в океани, в тому числі 200 тисяч тонн в Середземне море. Ця діяльність людини робить негативний вплив на морську флору та фауну.