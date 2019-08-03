Сьогодні День пам’яті геніального українського актора, режисера Івана Миколайчука (відео)

Колеги по знімальному майданчику завжди називали його «народним» актором пише на своїй сторінці в Фейсбук Олег Вишняков.

Ми його знаємо за грою у фільмах: “Білий птах з чорною ознакою”, “Захар Беркут”, “Вавилон ХХ”, “Легенда про княгиню Ольгу”.

Та ім’я Миколайчука продовжує яскраво асоціюватися з Іваном Палійчуком із кінокартини Сергія Параджанова “Тіні забутих предків”.

Його любили глядачі. І це було між ними взаємно.

За своє життя Іван Миколайчук зіграв 34 ролі, більшість із них відображали патріотизм України і незламну волю українського народу.

Власне, за правду в СРСР він і носив тавро “неблагонадійного”.

У 70-ті, коли почалася гонитва за діячами культури, страшним ударом для Миколайчука став арешт Сергія Параджанова.

Пізніше, його самого кваліфікували як людину ворожої ідеології і заборонили грати.

У 1979-му році він режисерував фільм “Вавилон XX”. Стрічка отримала відзнаку “За кращу режисуру” на Всесоюзному кінофестивалі в Душанбе.

Та, по при це, подальша режисерська доля Миколайчука не склалась через той самий його “націоналістичний ухил”.

Миколайчук рано пішов з життя. Йому було всього 46.

Його дружина Марія Миколайчук згадувала, що вже під час праці над стрічкою “Вавилон XX” він часто скаржився на біль. Після цієї картини йому зовсім стало зле.

Іван Миколайчук посмертно став лауреатом Шевченківської премії 1988 року та за петицією Президента України Петра Порошенка отримав почесне звання “Героя України” у 2016 році.

Нам залишається тільки пам’ятати …

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