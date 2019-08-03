ЄС обрав 65-річну болгарку Георгієву кандидатом на директора МВФ

Уряди Європейського союзу розібрали болгарку Крісталіну Георгієву кандидатом блоку на очолення Міжнародного валютного фонду після понад 12-годинних переговорів у п’ятому ятницю.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters. 65-річна керівниця Світового банку отримала підтримку більшості з 28 країн ЄС, перемігши кандидата від Нідерландів Єруна Дейсселблума після двох турів голосування та тривалих переговорів між країнами ЄС.

“Вітаємо Георгієву з обранням кандидатом від Європи на очолення МВФ. Зважаючи на зростання глобальної напруженості, необхідно обов’язково підтримувати МВФ як символ багатосторонності”, – заявив голова клубу міністрів фінансів єврозони Маріо Сентено.

Георгієва – правоцентристський політик, яка зростала в Болгарії за комунізму. Кар’єр єра привела її до вершини Світового банку та Європейської комісії.

Більшість країн ЄС підтримали Георгієву, навіть якщо її кандидатура призведе до зміни правил МВФ, які вимагають, щоб директор-розпорядник був молодшим 65 років при призначенні. Необхідність цих змін може послабити європейського кандидата, якщо достатня велика кількість країн-членів МВФ виступатиме проти реформи.

Однак європейський чиновник заявивши, що підтримки країн-членів ЄС та Сполучених Штатів буде достатня для перегляду правил у глобальному фонді, в якому історично переважав західний блок. Згідно з правилами МВФ, зміна підзаконного акта про усунення або зміну вікового обмеження потребує затвердження більшістю голосів заради