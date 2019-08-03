Віталій Портников у статті, опублікованій виданням Межі, підкреслив, що найбільш небезпечне в російських газопроводах — це війна. На думку політичного оглядача, будівництво РФ нових «потоків» є одним з факторів, які наближають велику війну.

Віталій Портников переконаний, що війна — це головна небезпека в російських газопроводах. РФ не починала широкомасштабних військових дій на території України, оскільки не хотіла ризикувати поставками газу в європейські країни. Нові газопроводи Москва будує для того, щоб в разі війни Україна вже нікого не могла шантажувати зупинкою поставок «блакитного палива».

Між тим європейські країни чомусь упевнені, що Путін не зважитися почати повномасштабну війну. Хоча в 2014 році вони теж не вірили, що президент РФ почне домагатися своїх цілей за допомогою «гібридної війни». Українська ГТС — це один з факторів, що запобігають війну. При цьому нові російські «потоки», навпаки, є фактором, що наближає початок великої війни. Європейці явно не хочуть зупиняти їх будівництво, і сьогодні єдиною силою, хто може зробити це, є Сполучені Штати — у них ще є шанс.