Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Україні виявили дифтерію, але сироватки проти неї в країні не виявилося

03.08.2019

У Хмельницькому зафіксовано перший за 10 років випадок захворювання на дифтерію — на лікарняному ліжку опинилася молода жінка-фармацевт. Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартувала національна кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії і правця.

На щастя, 21-річна пацієнтка виявилася прищепленої від небезпечного захворювання, тому протидифтерійна сироватка їй не знадобилася. Останньою ж в українських лікарнях немає вже кілька місяців, повідомляє ТСН.

Після інформації про захворювання дівчата жителі Хмельницького потягнулися в поліклініки робити щеплення, вакцини для цього поки вистачає.

 

 

Читайте також:   Фашик Донецький: новини з концтабору. Ображені недоросы влаштували цирк з кіньми
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *