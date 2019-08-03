В Україні виявили дифтерію, але сироватки проти неї в країні не виявилося

У Хмельницькому зафіксовано перший за 10 років випадок захворювання на дифтерію — на лікарняному ліжку опинилася молода жінка-фармацевт. Нагадаємо, минулого тижня в Україні стартувала національна кампанія з вакцинації дорослих від дифтерії і правця.

На щастя, 21-річна пацієнтка виявилася прищепленої від небезпечного захворювання, тому протидифтерійна сироватка їй не знадобилася. Останньою ж в українських лікарнях немає вже кілька місяців, повідомляє ТСН.

Після інформації про захворювання дівчата жителі Хмельницького потягнулися в поліклініки робити щеплення, вакцини для цього поки вистачає.



