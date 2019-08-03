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Байден заявив, що якщо стане президентом, то зробить українське питання пріоритетом зовнішньої політики США

03.08.2019

Джозеф Байден заявив, що якщо він стане президентом Сполучених Штатів, то зробить українське питання пріоритетним у зовнішній політиці Вашингтона. Крім того, політик-демократ додав, що також пропонує збільшити допомогу Києву у сфері безпеки.

Джозеф Байден, який є претендентом на висунення кандидатом у президенти Сполучених Штатів, підкреслив, що в разі його обрання главою держави він зробить українське питання пріоритетом у зовнішній політиці країни. Також політик додав, що виступає за нарощування обсягів американської допомоги Києву у сфері безпеки.

Пропоноване Байденом розширення включає в себе, в тому числі, і постачання Україні летальних озброєнь з метою підвищення її обороноздатності. Крім цього, представник Демократичної партії пропонує розширити і американську програму допомоги українським Збройним силам. Варто також відзначити, що Байден пропонує наростити і економічну допомогу Україні, сприяючи залученню в країну прямих західних інвестицій, і працюючи над підвищенням її незалежності від РФ.

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