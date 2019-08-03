На межі: Перерахунок голосів у Львівській області підтвердив перемогу кандидата від “ЄС”

Кандидат від партії “Європейська солідарність” Михайло Бондар залишився переможцем на окрузі №119 у Львівській області після перерахунку голосів, повідомив нардеп від “Народного фронту” Микола Княжицький. Бондар виграв вибори у кандидата від партії “Слуга народу” Ореста Кавецького.

Перерахунок голосів виборців на виборчому окрузі № 119 у Львівській області підтвердив перемогу кандидата від партії “Європейська солідарність”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від “Народного фронту” Микола Княжицький.

“Михайло Бондар переміг у Бродах. Перерахунок при спостерігачах показав відповідність попередніми результатами. Честь і правда завжди перемагають. Навіщо було приймати два абсурдні рішення двох судів, незрозуміло”, – написав Княжицький.

28 липня Львівський окружний адмінсуд ухвалив рішення перерахувати голоси на окрузі №119 у Львові, де з розривом у 140 голосів переміг Бондар.

У партії “Європейська солідарність” заявили, що “безпідставний” перерахунок голосів – спроба відібрати законну перемогу у ветерана АТО Бондара “на користь львівських олігархів”. Опонент Бондара Орест Кавецький балотувався у Верховну Раду від партії “Слуга народу”. В “Європейській солідарності” заявили, що він є членом сім’ї партнерів політика Віктора Медведчука.

Бондар, який, за даними підрахунку 100% електронних протоколів, виграв вибори з результатом 15,57%, подав апеляцію із проханням скасувати перерахунок. Кавецький був на другому місці із 15,39%.