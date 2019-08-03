«Якого х*ра ти вирішив, що він недопрезидент?» Скрипін обматюкав священика з-за Зеленського

Скандальний журналіст Роман Скрипін вилаяв настоятеля Свято-Миколаївської церкви ПЦУ протоієрея Олександра Дедюхина з-за образи на адресу Володимира Зеленського.

Відповідне відео він опублікував на своєму Youtube-каналі.

«А у люблячих Господа зріють помідори, незважаючи на те, яку ціну накручує на них зелений недопрезидент», — написав Дедюхін в Facebook.

Скрипін прокоментував ці слова священика лайкою та образами.

«Ось це фізична неприйняття Зеленського присущетем, хто дуже любить Петра Олексійовича… Вони його (президента – ред.) просто заважають з гівном, з повидлом, бл*дь, з сухофруктами, зі всім чим хочеш… Дедюхін пише «недопрезидент». Пише повну ахінею, яка не може виходити з-під пальців батюшки, який проповідує», — обурився Скрипін.

Журналіст звернувся до Дедюхину: «Якого хера ти вирішив, що він «недопрезидент»? Його вибрали. А ти хто, батюшка? Тебе хто, бл*дь, взагалі там поставив у свій підрясник?».