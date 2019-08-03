США офіційно оголосили другий пакет санкцій за отруєння Скрипалів

Другий пакет санкцій США проти Росії через отруєння ексшпигуна Сергєя Скрипаля в Британії передбачає, зокрема, заборону американським банкам брати участь у первинному продажі суверенного боргу не в рублях. Про це йдеться в заяві Держдепу США, повідомляє “Європейська правда”.

Санкції передбачають протидію США поширенню будь-якої позики або фінансової чи технічної допомоги Росії з боку міжнародних фінансових установ, таких як Світовий банк або Міжнародний валютний фонд.

Також йдеться про заборону американським банкам брати участь у первинному продажі суверенного боргу не в рублях і видавати нерублеві позики російському уряду. Ще другий пакет санкцій націлений на ускладнення ліцензування при продаж РФ ряду товарів і технологій.

Ці заходи набудуть чинності після 15-денного періоду сповіщення Конгресу, після чого залишаться в силі протягом мінімум 12 місяців. За словами офіційного представника Держдепу США Морган Ортагус, заходь дозволять обмежити доступ Росії до “мільярдам доларів від двосторонньої комерційної діяльності з США”.