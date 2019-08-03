Віталій Бала назвав головну подію тижня

Головною подією тижня директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала вважає тренінг обраних депутатів від партії “Слуга народу” у Трускавці, адже саме про цю подію у ЗМІ говорили й писали найбільше. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис політолога у соцмережі фейсбук.

На свої сторінці Віталій Бала пише про головну подію тижня: «Найбільше говорили і писали про тренінг обраних депутатів від партії “Слуга народу” у Трускавці.

Вчитися, дійсно краще, ніж не вчитися.

Питання у тому, чому вчитися і для чого?

Думаю, їх там не тільки познайомили між собою, але й провели “кодування” на вірність партії.

Фраза, що вони (депутати) є ніхто, запам’ятається надовго.

У вересні побачимо наскільки був продуктивний той тренінг, з точки зору як дисципліни, так і законодавчої активності».

Також читайте: ВІТАЛІЙ БАЛА: ПРО ПАРАД, МАРШ І ХОДУ

Нагадаємо, що директор Агентства моделювання ситуацій, відомий політолог Віталій Бала у себе на сторінці соцмережі фейсбук нещодавно нагадав про те, що саме означають такі поняття як марш і хода, а потім висловив думку щодо ідеї Зе-команди влаштувати ходу до Дня Незалежності України.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!