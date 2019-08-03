Матіос: Більшу частину власників паспортів «Л/ДНР» вдалося ідентифікувати

В інтерв’ю «Радіо НВ» головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що на сьогоднішній день більшу частину жителів Донецької і Луганської областей, які отримали російські паспорти, вдалося ідентифікувати.За його словами, документи країни-агресора на сьогоднішній день отримали вже понад 13 тисяч осіб.

«Ми володіємо повною картиною, нами зараз — у процесі слідства — встановлюються всі, хто отримав таке громадянство, як в частині Донецької та Луганської областей — це великі цифри. Зараз ми фактично володіємо ситуацією з більш ніж 13 тисяч осіб — значна частина їх ідентифікована, вони перетинають лінію розмежування», — пояснив він. Також головний військовий прокурор додав, що дії слідчих законні, а деяких людей, які звернулися за отриманням паспорта РФ, вже допитали під час перетинання ними КПВВ на Донбасі.

Як відомо, 24 квітня глава Кремля Володимир Путін підписав указ, що передбачає спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Потім в «ДНР/ЛНР» були відкриті «пункти прийому документів на отримання паспортів РФ.