Україна веде переговори із Заходом щодо амністії капіталу — Данилюк

Секретар РНБО Олександр Данилюк підтвердив в ефірі Радіо НВ, що Україна веде переговори з західними партнерами з питання проведення податкової амністії.

«Так, ми ведемо переговори з цього приводу. Питання завжди умов, тобто яка ставка… <…>

Перше, вона [амністія капіталу, — Ред.] має дати результат, тому що якщо подивитися на приклади інших країн, зокрема Італії, нещодавно була амністія в Молдові проведена, то вони не надто успішні.

<…> Дуже часто одна з причин — це слабкість самої податкової», — сказав він.

Таким чином, підкреслив Данилюк, ключовою умовою проведення податкової амністії є реформування податкової служби.

«Другим, звичайно, є ставка, за якою відбувається амністія. <…>

Це політичне питання, насправді.

І де ця межа, нам ще треба визначити.

І ключове, третє: не повинні підлягати амністії гроші, які зароблені корупційним шляхом або якимось кримінальним шляхом», — додав секретар РНБО.

Раніше Володимир Зеленський, нинішній президент України, під час своєї президентської кампанії заявляв про підтримку податкової амністії.

«Ми пропонуємо дати податкову амністію, зробити нульову декларацію.

Таке податкове чистилище.

Малому та середньому бізнесу ми пропонуємо маленький відсоток — 5%.

Якщо ми будемо говорити про якісь великі компанії — від 5% до максимум 7-10%.

Це нормально, це приплив для фінансів країни», — повідомляв він на зустрічі з бізнес-асоціаціями.