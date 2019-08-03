Йдуть у відмову. Як просувається розслідування по справі свідка №1 проти Порошенка

У п’ятницю, 2 серпня, в Національному антикорупційному бюро в рамках розслідування справи екс-глави компанії «Енергомережу» і колишнього народного депутата Дмитра Крючкова відбулася його очна ставка з бізнес-партнером екс-президента Петра Порошенка Ігорем Кононенко.

Крючкова у свій час називали свідком проти найближчого оточення Петра Порошенка №1, а Кононенко — «смотрящим» за українською енергетикою.

Зокрема останньому приписують контроль над великим державним підприємством «Центренерго».

Як розповів Крючков, в ході очної ставки обидва її учасники визнали факт знайомства.

При цьому Гачків підтвердив і існування в період 2014-2017 років фінансових відносин з Кононенко.

У ході процедури були прослухані аудіозаписи телефонних переговорів між Крючковим і Коненко, що стосуються діяльності «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Центренерго» і взаємодії з колишнім главою НКРЭКП Дмитром Вовком.

Факт проведення переговорів визнав тільки Крючков, який дав згоду на проведення експертизи голосу. Кононенко відмовився від експертизи, прикрившись поки ще чинного мандатом народного депутата (в новий парламент він на недавніх виборах не пройшов).

Раніше інший бізнес-партнер колишнього президента і голова офшорних компаній, що належать Петру Порошенку, теж поки ще народний депутат Юрій Буглак на очній ставці засвідчив, що не раз бував у кабінеті Дмитра Крючкова.

Однак, пославшись на свій адвокатський статус, відмовився коментувати поділ сфер впливу на компанію «Центренерго».

Такі очні ставки пройдуть між Крючковим, екс-керівником адміністрації президента Ігорем Райниным і з самим Петром Порошенком.

Нагадаємо, згадана справа, яка веде НАБУ, було відкрито за заявою Дмитра Крючкова.

Через компанію «Енергомережі», яку він очолював, відмивалися кошти державних компаній з виробництва і постачання електроенергії.