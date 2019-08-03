Більшість членів Палати Конгресу підтримують імпічмент Трампа

У Палаті представників Конгресу США набралося більшість, яка виступає за початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу.

«В останні кілька років наш народ бачив та чув від цього президента те, чого немає місця в нашій демократії», — заявив член Палати Салуд Карбаджал.

«Я вважаю, що прийшов час відкривати питання імпічменту президенту Дональду Трампу», — додав він.

Демократи мають більшість у Палаті представників, стостоящей з 235 членів.

Після того, як 24 липня спеціальний радник Роберт Мюллер дав свідчення про своєму розслідуванні втручання Росії у вибори 2016 року, число підтримуючих процедуру імпічменту досягла 118 осіб.

Але в цілому 118 все ще далекі від 218 голосів, необхідних для ухвалення резолюції про імпічмент, і опитування громадської думки продовжують показувати, що виборці різко розділилися з цього питання.

В Демократичній партії заявляли, що Трампу можуть оголосити про імпічмент, якщо буде доведено, що він порушив правила фінансування передвиборної кампанії, доручивши своєму юристу заплатити колишній моделі Playboy за мовчання про їхні стосунки.

У грудні минулого року в США близько 60% опитаних виборців вважали, що президенту Дональду Трампу має бути оголошено імпічмент, він повинен бути відсторонений від посади або публічно засуджений.

У липні рейтинг Трампа виріс.

59% респондентів висловилися проти запуску процедури імпічменту Трампа — цей показник збільшився на 13 відсотків порівняно з серпнем минулого року.

37% опитаних підтримують імпічмент.