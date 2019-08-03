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Разумков: Партія запропонує мене призначити спікером Ради, Стефанчука — віце-спікером

03.08.2019

Глава партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков заявив, що очолювана ним партія запропонує його кандидатуру на посаду голови Верховної Ради. Також він додав, що Руслана Стефанчука запропонують на посаду віце-спікера. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Трускавці.

«На сьогоднішній день партія буде мене пропонувати в якості кандидата на посаду голови Верховної Ради України», — заявив він.

Разумков додав, що на посаду першого віце-спікера будуть пропонувати представника президента у ВР, ідеолога партії, Руслана Стефанчука.

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