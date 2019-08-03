Разумков: Партія запропонує мене призначити спікером Ради, Стефанчука — віце-спікером

Глава партії «Слуга Народу» Дмитро Разумков заявив, що очолювана ним партія запропонує його кандидатуру на посаду голови Верховної Ради. Також він додав, що Руслана Стефанчука запропонують на посаду віце-спікера. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Трускавці.

«На сьогоднішній день партія буде мене пропонувати в якості кандидата на посаду голови Верховної Ради України», — заявив він.

Разумков додав, що на посаду першого віце-спікера будуть пропонувати представника президента у ВР, ідеолога партії, Руслана Стефанчука.