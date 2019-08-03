Літня пора радує покупців достатком фруктів і овочів в магазинах. Медики назвали найкорисніший овоч для організму, який повинен бути в холодильнику кожної господині.

Болгарський перець – «король» серед овочів, тому що в ньому міститься велика кількість вітамінів. Він є в холодильнику кожної господині, адже смак перцю надає особливого смаку стравам. Перше, про що повідомляють лікарі, це те, що в ньому міститься більше вітаміну С, ніж в цитрусових фруктах. Він має білки, жири, амінокислоти, антиоксиданти, а також містить у складі калій, залізо, фтор, магній, йод і цинк. Болгарський перець корисний при схудненні, адже його калорійність всього 27 ккал. Овоч активізує обмінні процеси і допомагає перетравлювати м’ясні страви.

Медики виділяють рутин, вітамін Р, який очищає кровоносні судини і робить їх більш еластичними, а також знижує ризик утворення тромбу. Раніше згадані магній і калій зміцнюють серце і сприяють виведенню токсинів з організму. Щоденне вживання перцю, в кількості 50 г покращує стан зорової та слизової оболонок, зміцнює нігті і волосся.

Протипоказання у овоча все ж є, і необхідно проконсультуватися з лікарем перед вживанням при наявності епілепсії, проблем з нирками, шлунком, а також гіпертонії. Клітковина і ефірні олії можуть погіршити ситуацію.