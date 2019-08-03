У Харкові іномарка зіткнулася з машиною швидкої допомоги

Аварія сталася на вулиці Академіка Павлова.

2 серпня близько 17.30 на вулиці Академіка Павлова, 20 зіткнулися автомобіль «BMW» і машина швидкої медичної допомоги Peugeot Boxer».

За інформацією прес-служби патрульної поліції в Харківській області, в результаті ДТП ніхто не постраждав.

Хто став винуватцем ДТП поки не відомо, оскільки патрульні зібрали первинні матеріали і передали їх у відділ розшуку і обробки матеріалів дорожньо-транспортних пригод для аналізу інциденту.

Як писав KHARKIV Today, в центрі Харкова збили дівчинку-підлітка.

Неповнолітня дівчинка перебігала дорогу в недозволеному місці.

Аварія сталася 2 серпня близько 13.30 на вулиці Ярослава Мудрого. Про це повідомили в прес-службі поліції в Харківській області.

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля «ВАЗ 2109» наїхав на дівчинку, коли вона перебігала дорогу в недозволеному місці.

Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували в харківську невідкладну допомогу.