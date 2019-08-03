Три українські футбольні арбітри відсторонені за організацію договірних матчів

Українські арбітри Віталій Арановський, Юрій Буренко та Віталій Молотокас дискваліфіковані КДК Української Асоціації футболу на тривалий термін за організацію договірних матчів і поєдинків з фіксованими результатами

Крім того, повідомляється, що ще кілька суддів отримали покарання, але їх імена поки не розголошуються, інформує FootballHub..

Нагадаємо, перша хвиля обшуків у справі організації договірних матчів в Україні була проведена в явились в місті у минулого року, коли в МВС повідомили про 57 епізоди за участю 328 осіб у справі про «договірняки». Відразу 33 клубу потрапили в список підозрюваних в участі в договірних матчах.

У червні почалася друга хвиля обшуків, які проводилися в футболістів, арбітрів, агентів та службових представників. За інформацією FootballHub, операція охопила 11 областей України.