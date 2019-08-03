Повінь – зміна системи

Menu
Close

Три українські футбольні арбітри відсторонені за організацію договірних матчів

03.08.2019

Українські арбітри Віталій Арановський, Юрій Буренко та Віталій Молотокас дискваліфіковані КДК Української Асоціації футболу на тривалий термін за організацію договірних матчів і поєдинків з фіксованими результатами

Крім того, повідомляється, що ще кілька суддів отримали покарання, але їх імена поки не розголошуються, інформує FootballHub..

Нагадаємо, перша хвиля обшуків у справі організації договірних матчів в Україні була проведена в явились в місті у минулого року, коли в МВС повідомили про 57 епізоди за участю 328 осіб у справі про «договірняки». Відразу 33 клубу потрапили в список підозрюваних в участі в договірних матчах.

У червні почалася друга хвиля обшуків, які проводилися в футболістів, арбітрів, агентів та службових представників. За інформацією FootballHub, операція охопила 11 областей України.

Читайте також:   Католик і "Ягодин"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *