Порошенко: Я робив усе, щоб захистити Україну та українців від війни

Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що ж змусило його прийняти рішення брати участь у парламентських виборах, які відбулися в нашій країні 21 липня поточного року.

Він зазначив, що в даному випадку його не злякав навіть так званий антирейтинг. Петро Порошенко вважає, що політична сила «Європейська солідарність» цілком гідна зайняти місця в оновленій Верховній Раді України. Він акцентував увагу на тому, що навіть був готовий на те, щоб від його партії балотувався зовсім інша людина.

За словами колишнього гаранта, на сьогоднішній день в Україні просто панує період хвиля втоми від усього. В тому числі, і від влади. Це пов’язано з тим, що останні п’ять років у нашій країні виявилися занадто складними. Тому немає нічого дивного в тому, що рейтинг як його самого, так і його партії дещо впав. При цьому Петро Порошенко нагадав, що робив заради збереження миру в Україні дуже багато. І готовий продовжувати діяти в даному напрямку.