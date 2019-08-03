Хронічна втома: як змусити свій мозок працювати

Банальна втома – на неї прийнято списувати занадто багато незрозумілих симптомів, які не вкладаються в рамки шаблонних діагнозів. У реальності це стан набагато небезпечніший, ніж може здатися на перший погляд. Хронічне перевантаження мозку може стати причиною розвитку важких захворювань – аж до старечого недоумства, яке в наші дні стрімко молодшає. А причина проблеми всього лише в нестачі магнію – мінералу, який відповідає за нормальну роботу наших “сірих клітинок”.

Про це пише «Сегодня».

Недолік магнію – широко поширена проблема, від якої в більшій мірі страждає населення розвинених країн. Це свого роду розплата за технологічний прогрес, стреси на роботі, життя в умовах нескінченного цейтноту. Західні вчені регулярно попереджають про фатальні наслідки магнієвого дефіциту. Але часто про нього можна почути від практикуючих лікарів, які набагато охочіше прописують пацієнтам дорогі лікарські препарати?

Магній – єдиний натуральний релаксант, який допомагає судинам головного мозку якісно відпочивати і розслаблятися. Це абсолютно необхідний процес, в іншому випадку перевантаження стають критичними. Ситуація схожа на збій високоточного механізму, який працює на знос, без належної профілактики – в результаті відбувається аварія, наслідки якої можуть виявитися непередбачуваними.

Магній при розумових навантаженнях грає роль нашого головного помічника. Завдяки його присутності посилюється кровообіг – судини розслабляються, мозок активніше забезпечується киснем, добре “харчується” вітамінами та іншими корисними речовинами. Магній в дефіциті? Людина відчуває явний занепад сил, відчуває себе сонним, розбитим, не може зібратися з думками.

Серед найбільш явних свідчень нестачі магнію вчені називають проблеми з навчанням, складність запам’ятовування і засвоєння нової інформації. Дефіцит магнію – частий супутник ДЦП, деменції, хвороби Альцгеймера та інших серйозних психічних захворювань. Він може спостерігатися в будь-якому віці – від народження до старості.

Чим більше навантажень і переживань – тим нижче рівень магнію в організмі. Він буквально “згорає” у топці щоденних стресів. Однак звичайними таблетками вирішити проблему складно – розумний мінерал при звичайному прийомі засвоюється важко і повільно. Саме тому в Європі і Америці, для того, щоб зняти нервову напругу, радять пацієнтам приймати ванни зі спеціальною магнієвою сіллю. Магній, що проникає трансдермально, прямо через шкіру, починає діяти практично моментально! Це один з найприємніших видів лікування, які тільки можна придумати. А прихильники традиційних способів прийому мінералів вживають спеціальну воду з магнієм.

Дуже важливо, що ці процедури абсолютно безпечні! Заповнювати нестачу магнію через шкіру рекомендують навіть вагітним і дітям.

Кілька сеансів з магнієм – і ви відчуєте, що готові знову жити повноцінним життям, “звертаючи гори” без всяких знижок на хронічну втому.

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