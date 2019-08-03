Порошенко розповів про «розправу» над Гладковским

Екс-президент України Петро Порошенко розповів, як «поквитався» з Олегом Гладковским, замішаним у розкраданні грошей «Укроборонпрому».

Першим ділом Петро Порошенко зазначив, що спочатку зовсім не знав, з ким має справу. Він вважав, що Олег Гладковський здатний зробити великий внесок у припинення військових дій на окупованій території Донецької і Луганської областей. Тобто, Петро Порошенко дуже цінував професійні якості даної особистості, і навіть не підозрював про каверзу. Зокрема, колишній президент нашої країни сподівався, що за Олега Гладковском буде реалізований переклад на тризмінний режим підприємства «Укроборонпрому».

Але, як виявилося пізніше, цей чоловік переслідував зовсім інші цілі. Олега Гладковського цікавила особиста вигода. Він прагнув нажитися на крові українців. Саме за це і поплатився. Петро Порошенко упевнений, що звільнення було найкращим покаранням для Олега Гладковського. Саме так колишній президент нашої країни виправив свою «кадрову помилку».