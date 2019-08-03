У Запоріжжі сталася страшна смертельна ДТП з квадроциклом

У Запоріжжі квадроцикл зіткнувся з автомобілем, внаслідок чого один чоловік загинув, ще один перебуває в реанімації у важкому стані. Про це повідомляє its_zp в Instagram, публікуючи відео з місця ДТП.

“За розвилкою на Космосі квадроцикл зіткнувся з Хюндаєм. Хлопців, пам’ятаємо, правил дорожнього руху написані кров’ю”, – підписані кадри. Свідки трагічних подій написали під відео, що водій квадрациклу знаходиться в реанімації в тяжкому стані, а його пасажир загинув. “Я зараз працюю в реанімації, куди привезли водія квадроцикла, може у когось є контакти його родичів, він в операційній у важкому стані”. “Пасажир квадроцикла загинув, водій у важкому стані в операційній, працюють хірурги і травматології”, – пише очевидець.