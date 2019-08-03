«Я нічого не підривав!» Зеленський пояснив відставку Богдана

Президент України Володимир Зеленський, який у суботу, 3 серпня, приїхав до Трускавця зустрітися з партією «Слуга народу», прокоментував скандал зі звільненням голови його Офісу Андрія Богдана.

Так, журналісти запитали у глави держави, чи не вважає він за потрібне після інциденту все ж звільнити чиновника.



«Цілу добу суспільство було дезінформовано. Це був крок до підриву медіа», – обурилися вони.

«Я нічого не підривав! Наші хлопці, ми одна команда, ми сказали, що не тримаємося за крісла. Можу ще раз повторити», – заявив президент.

«Але не було жодного офіційного підтвердження, ні спростування. Ви вважаєте це нормальною ситуацією?» – запитали у президента.

«Спростування чого? Він написав заяву. В чому неправда? Людина готова в будь-який час, коли суспільство захоче…» – продовжив Зеленський, однак раптом до нього підійшов Богдан і перервав коментар, закривши собою президента.

❗️ Володимир Зеленський приїхав до Трускавця й прокоментував скандал навколо «відставки» Андрея Богдана pic.twitter.com/JZAcQfLFaq

— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 3, 2019