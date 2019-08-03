Підготовку до бою з Кемпбеллом показав Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко зараз працює над силою удару. Бій з британськийм боксером має відбутися 31 серпня. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на ZN.UA.

Як відомо чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) проводить активну підготовку до бою за вакантний пояс WBC з британським боксером Люком Кемпбеллом (20-2, 18 КО).

На одному з тренувань відомий український боксер продемонстрував силу своїх ударів на великому мішку.

Нагадаємо, боксерський поєдинок Ломаченко – Кемпбелл відбудеться 31 серпня в Лондоні. На кону стоятимуть пояси українця за версіями WBA, WBO і The Ring, а також вакантний пояс WBC.

Зазначимо, що Ломаченко за бій з Кемпбеллом отримає рекордний гонорар в кар’єрі в розмірі чотирьох мільйонів доларів.

Після виплат промоутерам і менеджеру Ломаченко отримає приблизно 50 відсотків гонорару, який також розділить зі своїм тренером і батьком.

В останньому своєму бою 13 квітня в Лос-Анджелесі Ломаченко впевнено захистив свої пояси WBA і WBO в поєдинку проти Ентоні Кролли.

Як відомо український боксер Василь Ломаченко провів на профі-рингу 14 боїв. Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) за шестирічну професійну кар’єру і 14 боїв заробив близько 15 мільйонів доларів.

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Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що Ломаченко та Кемпбелл провели першу “дуель поглядів”.

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